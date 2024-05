Bento, parla l’allenatore: «Ha chiesto di essere ceduto! Una destinazione»

Bento è un obiettivo dell’Inter per quanto riguarda la prossima stagione. L’allenatore dell’Athletico Paranaense, Alexi Stival Beludo meglio noto come Cuca, in un’intervista rilasciata a Globo Esporte ha parlato del futuro del portiere che piace anche all’Inter.

CESSIONE IN VISTA – Bento all’Inter dalla prossima stagione? Della sua possibile partenza ne ha parlato Cuca, l’allenatore dell’Athletico Paranaense: «Purtroppo o per fortuna lascerà il club. Ha chiesto di essere ceduto, credo che la sua intenzione sia quella di giocare in Europa, guadagnare soldi e giocare nei principali campionati del mondo. Penso che partirà presto, stiamo già preparando Leo Linck».