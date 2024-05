Serie A 2024-25, il regolamento degli spareggi scudetto e salvezza

Novità dall’odierno Consiglio Federale sulla Serie A 2024-2025, in attesa dell’uscita delle prime date di calendario previste per oggi. Ecco il regolamento sugli spareggi, che valgono per assegnare lo scudetto e salvezza.

LA DECISIONE – Nell’ultimo Consiglio della FIGC, si è parlato anche del tema degli spareggi per lo scudetto e della salvezza in vista della prossima stagione. Nessuna fondamentale modifica rispetto quanto deciso per la stagione ancora in atto. Ecco la conferma: “Su proposta della Lega di Serie A, il Consiglio ha votato la deroga all’art.51 delle Noif per la compilazione della classifica del Campionato 2024/2025, in particolare per l’individuazione della vincente del campionato, stabilendo la gara di spareggio da disputarsi in casa della squadra meglio classificata, e della terza retrocessa, con gare di andata e ritorno”.

Fonte: FIGC