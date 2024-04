Bento, valutazioni dell’Inter: un motivo. Sul mercato prime idee – Sky

Vinto lo scudetto, l’Inter può già cominciare a pianificare il prossimo mercato. Anche se qualcosa è già stato fatto. Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, segnala cosa abbia in testa la società con Bento in primo piano.

MERCATO IN PARTENZA – Poco più di un mese all’apertura ufficiale del calciomercato. Sull’Inter, il giornalista Matteo Barzaghi dà le indicazioni di massima: «C’è la voglia di non cedere ma avere sempre l’obbligo di ascoltare quello che arriverà dal mercato. Occhio al discorso secondo portiere, col brasiliano Bento che piace. L’Inter da questo punto di vista è in pole position, ma deve riflettere bene perché Piero Ausilio ha detto che Emil Audero ha fatto bene dietro a Yann Sommer, che rimane il titolare. Certo è che Bento vorrebbe dire avere una prospettiva più lunga rispetto ad Audero, per crescere e diventare il titolare».

Bento ma non solo: i primi piani dell’Inter sul mercato

LE OCCASIONI – Se Bento è una possibilità, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono gli acquisti già definiti. Sul resto, Barzaghi prosegue: «Chiusura del bilancio a giugno, quindi le riunioni parallele con la proprietà per stabilire budget e idee per puntellare la squadra. Ha detto Giuseppe Marotta che il ciclo con Simone Inzaghi non è ancora a metà, questo fa sperare i tifosi perché l’Inter può continuare così. Ausilio non vuole modificare la squadra, ha detto di “non voler fare danni”: anche perché chi cedere da questa rosa che ha vinto lo scudetto così? C’è un bel gruppo, lo si è capito dal pullman scoperto, e anche di questo si terrà conto nella costruzione dell’Inter dell’anno prossimo».