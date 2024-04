Ausilio: «Mercato? Non vorremmo fare danni! Bento? Valutiamo»

Ausilio ha parlato del mercato dell’Inter dalla terrazza del Duomo. Il DS nerazzurro ha risposto anche alla domanda su Bento.

NO DANNI − Le parole di Ausilio a Sky Sport sul mercato: «Sono all’Inter da tantissimi anni e non ho mai visto una cosa del genere. Penso che questa squadra abbia dimostrato un valore non solo sul campo, ma anche di etica e senso di appartenenza. Non vorremmo fare danni. Il progetto è partito tre anni fa con Simone, abbiamo fatto due finali europee e siamo stati protagonisti sia in Italia che in Champions League. Abbiamo inserito due giocatori che alzeranno il livello della squadra. In questo momento, riflettiamo per fare le cose giuste e non comprare tanto per comprare.

QUALITA‘ − Ancora Ausilio: «Cessioni? Chi devi cedere in una squadra così, io non cederei nessuno. Dal punto di vista tecnico io non cambierei nulla, l’idea è di non cambiare troppo questa squadra. Le decisioni le prendiamo per il bene della squadra e sono ampiamente condivise. Abbiamo cambiato 12 giocatori. Frattesi giocatore fantastico, nonostante il minutaggio non eccessivo. All’Inter devi mostrare qualità, ce l’ha lui, Carlos, Bisseck. Piano piano si sono inseriti, l’anno prossimo saranno ancora più utili. Bento? Il discorso del portiere, noi ne abbiamo uno fortissimo come Sommer, un altro in prestito e Audero. Le valutazioni le faremo tra qualche giorno, non escludo l’opportunità di riscattare Audero. Saranno considerato varie opzioni».

GIOVANI E THURAM − Ausilio non dimentica i baby interisti e Thuram: «Attraverso il lavoro dei nostri scout e di Baccin monitoriamo tutti i ragazzi giovani tra Italia e Europa. Abbiamo Carboni, Oristanio, abbiamo la possibilità di riportare a casa Fabbian. Non dimentichiamo nessuno, sarebbe bellissimo far rientrare uno di questi all’Inter, come già successo con Dimarco. Thuram? Ragazzo molto intelligente, ha dato importanza ad un progetto tecnico che gli abbiamo mostrato qualche anno prima».