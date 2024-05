L’Inter attende possibili offerte per due big: attenzione sirene estere – SM

L’Inter segue con attenzione i possibili sviluppi di calciomercato legati ad alcuni dei calciatori protagonisti dell’annata in nerazzurro. La finestra estiva potrà rappresentare un’opportunità, per alcune big estere, al fine di convincere Dumfries e Thuram a sposare la propria causa.

IL PUNTO – L’Inter, secondo quanto raccontato da Sport Mediaset, attende i possibili sviluppi legati a e Denzel Dumfries e Marcus Thuram in vista della sessione estiva di calciomercato. Per quanto riguarda l’olandese, i negoziati per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 sono al momento in standby, stante la richiesta di ingaggio di 5 milioni ritenuta troppo elevata dal club nerazzurro. Il francese, invece, viene ad essere considerato come uno dei pilastri dell’Inter del presente e del futuro. Per lui, la presenza di una clausola rescissoria di 85 milioni di euro rappresenta una base di partenza importante per invitare le future controparti a comportarsi in maniera seria nella fase dei negoziati.

Inter, due scenari di mercato possibili

LO SCENARIO – L’idea del club nerazzurro è quella di continuare i propri rapporti con entrambi i calciatori. Il caso Dumfries, però, presenta una sua particolarità rispetto a quello del francese. Nel suo caso, infatti, il congelamento dei discorsi per il rinnovo del contratto risponde anche alla considerazione della dirigenza interista circa la possibilità di lasciarlo partire “con meno patemi”, anche se la priorità resta quella di blindarlo in nerazzurro. Con la Premier League sullo sfondo, il club nerazzurro segue da vicino gli sviluppi legati al futuro dell’olandese.