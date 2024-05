Non era Marotta League? Pistocchi: «Intervista a Maldini limitata!»

Mentre si continua a parlare di Marotta League e di media asserviti all’Inter, Maurizio Pistocchi riporta ordine nella questione, soffermandosi su diverse cose ‘strane’ legate alle pressioni relative all’intervista a Paolo Maldini da parte di Radio Serie A.

PRESSIONI – E menomale che doveva essere Marotta League, con i media asserviti all’Inter. Andando poi ad analizzare nel dettaglio le questioni, si scoprono molte più cose. Legate, in particolare, ad altri club. Il Milan, per esempio, come sottolinea l’analisi di Maurizio Pistocchi sull’intervista a Paolo Maldini che tanto ha fatto discutere negli scorsi giorni.

Maldini e le pressioni esterne… E menomale che era Marotta League!

INTERRUZIONE – Questa nel dettaglio l’analisi di Maurizio Pistocchi sul tema: “Nessuno si chiede come mai l’ottimo Alessandro Alciato (giornalista autore dell’intervista, ndr) abbia interrotto la collaborazione con Radio TV Serie A dopo la sua bellissima intervista a Paolo Maldini? Nessuno si chiede come mai l’intervista sia sparita per un giorno intero dal canale dell’emittente su YouTube? Nessuno si chiede se ci siano state indebite pressioni sulla Lega Serie A e su RDS per limitare la diffusione dell’intervista? E da parte di chi? Nessuno si chiede se tutto questo sia normale?“. Tutte domande a cui probabilmente non si darà mai risposta. Anche perché d’altronde non è coinvolta l’Inter, quindi niente polemiche da fare.