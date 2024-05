FOTO – De Vrij carico dopo Frosinone-Inter: messaggio ben chiaro!

Titolare nello 0-5 tra Frosinone e Inter, Stefan de Vrij celebra la prestazione della squadra, che lo ha visto ancora una volta autore di una partita solida e concreta in fase difensiva.

TITOLARE – Ancora in campo per sostituire l’infortunato Francesco Acerbi, in Frosinone-Inter Stefan de Vrij ha messo in scena una prestazione importante in fase difensiva. Salvando anche un paio di occasioni importanti per i padroni di casa, specialmente nel primo tempo. Dopo lo 0-5 di ieri, il difensore olandese ha voluto celebrare anche attraverso i suoi canali social ufficiali la vittoria, con un semplice, ma sempre efficace “Forza Inter“. Come mostra anche il post su Twitter qui di seguito.

De Vrij celebra Frosinone-Inter e guarda alla Lazio

PROSSIMI IMPEGNI – Con l’Europeo che si avvicina, Stefan de Vrij probabilmente prenderà ancora una volta il posto di Francesco Acerbi anche nella prossima gara, quella contro l’ex squadra (di entrambi): la Lazio. Una partita importante per l’olandese che, a differenza di Acerbi, non ha la certezza del posto da titolare proprio per EURO 2024. Ecco quindi che un’altra occasione importante – l’ultima in casa a San Siro in questa stagione – può rivelarsi una vera e propria chance per de Vrij, che vuole lasciare il segno ancora una volta.