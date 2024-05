Bisseck, per te il finale con l’Inter è un’occasione: obiettivo cruciale

Nonostante lo scudetto sia già stato abbondantemente messo in bacheca dopo la vittoria per 1-2 nel derby contro il Milan, per l’Inter restano ancora quattro partite di campionato da giocare e onorare al meglio. Con diversi giocatori che hanno anche obiettivi personali, tra cui Yann Bisseck.

ONORARE IL CAMPIONATO – Anche con una vittoria già ufficiale, bisogna comunque onorare il campionato fino alla fine. Specialmente per una squadra, come l’Inter, che scenderà in campo da campione d’Italia. E non saranno partite banali quelle che affronteranno i nerazzurri da qui a fine stagione, visti anche i numerosi record e obiettivi personali ancora da raggiungere. È un esempio la classifica cannonieri, con Lautaro Martinez che può migliorare i 23 gol siglati. Ma anche Yann Bisseck, con un obiettivo importante che può ancora raggiungere. Un vero e proprio sogno, in vista dell’estate.

Yann Bisseck la rivelazione dell’Inter: ora un sogno da concretizzare

NAZIONALE – Da capitano della Germania Under 21, infatti, ora Yann Bisseck può sognare in grande. E può farlo proprio grazie all’Inter, con cui ha messo a segno due reti e conquistato lo scudetto. Tra i gol fatti va segnalato soprattutto quello contro il Bologna, in una difficile trasferta vinta per 0-1 proprio grazie al suo colpo di testa. E, allora, visto l’Europeo 2024 proprio in Germania, perché non sognare in grande? Il tutto dipenderà naturalmente da questo finale di stagione, dove il tedesco potrà mettersi in mostra.

OCCASIONE – Considerando proprio gli avversari (tra cui Sassuolo, Frosinone e Verona in piena corsa retrocessione) e la posta in palio, Simone Inzaghi potrà dare proprio spazio a quelle seconde linee che hanno comunque dimostrato di essere decisamente affidabili in stagione. Tra cui lo stesso Yann Bisseck, che avrà tanti stimoli per fare del suo meglio. E continuare a seguire quel sogno che può concretizzarsi in vista della prossima estate.