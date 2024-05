Buchanan dal 1′ per Inter-Lazio? Difficile nonostante il gol: il motivo

Nonostante il bellissimo gol segnato contro il Frosinone – il primo per lui in maglia nerazzurra e, più in generale, in Serie A – per Tajon Buchanan resta difficile l’ipotesi di partire da titolare in Inter-Lazio di domenica alle 18. Essenzialmente per un motivo ben preciso.

SBLOCCATO – L’attesissimo primo gol per Tajon Buchanan in maglia nerazzurra è finalmente arrivato, con il momentaneo 0-3 siglato nella trasferta di Frosinone, al termine di un ottimo spunto personale sulla fascia sinistra. Un momento sicuramente importantissimo per l’esterno canadese arrivato lo scorso inverno dal Club Brugge e che, fin qui, non ha trovato molto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Il che è anche comprensibile, vista l’abbondanza sia sulla destra, sia sulla sinistra, e del periodo di tempo necessario per adattarsi non solo al calcio italiano, ma anche ai meccanismi della squadra.

PROSSIMA OCCASIONE – Dopo il gol al Frosinone, in molti si chiedono quando sarà la prima chance per Tajon Buchanan da titolare. Specialmente considerando che, ormai, mancano soltanto due partite alla conclusione del campionato dominato e vinto dall’Inter, con tanto di seconda stella. L’ipotesi che la prima da titolare avvenga in occasione di Inter-Lazio è però difficile, il tutto per un motivo ben preciso.

Buchanan titolare per Inter-Lazio? Difficile: ecco perché

SCELTE E PASSERELLA – Come anticipato nella giornata di ieri, infatti, Simone Inzaghi per Inter-Lazio dovrebbe prevedere la meritata passerella finale in casa della stagione per i grandi protagonisti di questa cavalcata. Senza nulla togliere, chiaramente alle seconde linee. Ecco perché le scelte sulle fasce dal primo minuto dovrebbero prevedere Federico Dimarco da una parte e Denzel Dumfries dall’altra. Per Tajon Buchanan, però, non è da escludere un ingresso in campo a gara in corso, come spesso visto in questa seconda parte di stagione. E chissà che, come a Frosinone, non gli possa portare fortuna. Per festeggiare anche il suo primo gol a San Siro, come una sorta di buon auspicio in vista della prossima stagione. Dove lì, sì, avrà sicuramente molto più spazio da titolare.