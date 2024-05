Sassuolo-Inter, Ballardini ritrova giocatori. La probabile formazione

Il Sassuolo si gioca il tutto per tutto contro l’Inter che ha già festeggiato lo scudetto. I neroverdi dovranno vincere per provare a rilanciarsi in ottica salvezza. E Ballardini ritrova un punto fermo.

SPERANZA – Nella cornice del Mapei Stadium, l’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Sassuolo di Davide Ballardini che si gioca un pezzo importante della salvezza dei neroverdi. Il tecnico ritrova Laurienté dopo la squalifica, ma allo stesso tempo perde Ruan Tressoldi, anche lui per squalifica. Al suo posto potrebbe giocare Erlic che andrebbe a completare il duo difensivo insieme a Ferrari. A centrocampo invece spazio ad Henrique-Boloca con il rientrate Laurientè che si andrà a prendere il posto sulla trequarti. Insieme al francese Ballardini sta provando il duo composto da Cristian Volpato e Thorstvedt.In attacco invece confermata la presenza di Andrea Pinamonti che vuole giocarsi l’ennesima chance contro la sua ex Inter per dimostrare a Luciano Spalletti di essere pronto per guidare l’attacco dell’Italia ai prossimi Europei. Questa la probabile formazione:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Volpato, Laurientè, Thorstvedt; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini