Inter, stagione da record! Quattro obiettivi ancora aperti

La grande e storica festa dell’Inter ha sancito la vittoria del ventesimo scudetto e della seconda stella per il club nerazzurro. Ma quella contro il Torino (2-0) è solo una delle ultime partite che attendono i nerazzurri fino a fine campionato. Con quattro obiettivi da record ancora aperti per i campioni d’Italia.

STAGIONE DA RECORD – Con il miglior attacco e la miglior difesa, l’Inter ha conquistato il ventesimo scudetto della sua storia, al termine di una cavalcata pazzesca che ha sancito un dominio assoluto sul campionato di Serie A. Ma nonostante la vittoria matematica sia arrivata a cinque giornate dal termine, c’è ancora un campionato da onorare. E, soprattutto, dei record di squadra ancora da inseguire. Giusto per sottolineare quanto questa Inter possa ancora scrivere la storia personale e della competizione.

Inter, quattro obiettivi da record nel rush finale del campionato

PRIMO OBIETTIVO – Ora l’Inter di Simone Inzaghi ha principalmente un numero in testa: quota 100. O meglio, 101. Sì, perché i nerazzurri possono ancora arrivare in tripla cifra in campionato, a patto però di vincere tutte le partite rimanenti. Con 89 punti conquistati fin qui, il massimo è proprio 101. Serviranno quattro vittorie su quattro, dodici punti per raggiungere (e, in realtà, superare) la tripla cifra. Un solo stop porterebbe la quota massima a 99, il che sarebbe un vero peccato vista la vicinanza proprio al grande traguardo.

SECONDO OBIETTIVO – Nella lista dei record da registrare, il secondo è strettamente legato al primo per l’Inter. Sì, perché si tratta del record di punti in campionato proprio per il club. Il numero da cerchiare in rosso è 97, ovvero quanto fatto dalla squadra di Roberto Mancini nello scudetto della stagione 2006-2007. Per farcela possono bastare tre vittorie su quattro: con nove punti, infatti, i nerazzurri di Simone Inzaghi raggiungerebbero quota 98.

TERZO OBIETTIVO – Anche il terzo obiettivo della lista dei record è legato ai primi due, ma non dipende totalmente dall’Inter. Si tratta infatti di voler registrare il maggior distacco di sempre dalla seconda classificata in Serie A. Al momento il record è sempre nelle mani dei nerazzurri di Roberto Mancini, che proprio nel 2006-2007 terminarono la stagione al primo posto con ben 22 punti di distacco sulla Roma seconda. Nessuno è riuscito, da allora, a fare meglio, nemmeno la Juventus dei 102 punti di Antonio Conte. Al momento i punti di vantaggio sul Milan secondo sono 19: servirà un passo falso dei rossoneri e un en plein dell’Inter per migliorare il dato del 2007.

QUARTO OBIETTIVO – Infine la volontà per l’Inter di migliorare un record in realtà già scritto proprio in questa stagione. Ovvero il numero consecutivo di partite con almeno un gol segnato. 34/34 fin qui la striscia positiva dei nerazzurri, a quattro partite dal siglare una vera e propria striscia perfetta. Ecco perché servirà comunque il massimo dell’impegno per scrivere ulteriormente la storia di una stagione fantastica e di un campionato dominato. Da cui ripartire, poi, il prossimo anno. Con un altro vero grande obiettivo: quello di riconfermarsi.