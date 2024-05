Rinnovi Inter, prime anticipazioni! I casi Barella e Lautaro Martinez

Barella e Lautaro Martinez, dando ormai per certo quello di Inzaghi, sono i rinnovi principali da valutare in casa Inter. Di questo, ma non solo, ne ha parlato Baccin nella sua lunga intervista appena rilasciata a Sky Sport 24.

OBIETTIVI CHIARI – Se il rinnovo di Simone Inzaghi appare cosa fatta, anche per le parole di ieri del singolo interessato, l’Inter deve discutere la questione Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Entrambi sono in scadenza al 30 giugno 2026, quindi fra due anni. Una tempistica non così lontana a livello di mercato, perché bisogna evitare difficoltà come avvenuto per Milan Skriniar. Le trattative stanno proseguendo, non c’è ancora l’accordo ma in dirigenza tutti sono fiduciosi che possa arrivare in tempi brevi. Ed è quanto ha appena anticipato il vice direttore sportivo dell’Inter Dario Baccin, in un’intervista con Andrea Paventi per Sky Sport 24.

Baccin aggiorna sui rinnovi di Barella, Inzaghi e Lautaro Martinez con l’Inter

LE DICHIARAZIONI – Dopo aver parlato del mercato, dei colpi mancati e di quelli possibili, Baccin in chiusura si è spostato anche sul fronte dei prolungamenti. Ecco le sue parole in tal senso: «I rinnovi di Barella, Inzaghi e Lautaro Martinez? Stiamo lavorando. Credo che con tutti ci sia la volontà reciproca di andare avanti. Ovviamente ci sono dei numeri da sistemare, però quando si parte da un rapporto così solido e le volontà sono comuni credo che problemi non ce ne saranno. Per ognuno di loro ci sono tempi prestabiliti, ma credo che si andrà avanti tutti molto contenti».