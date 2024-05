Baccin: «Bento per l’Inter? Valutiamo! Ecco come presi Bisseck e Thuram»

Baccin conclude la sua lunga intervista rilasciata questo pomeriggio, per dare le valutazioni sul mercato dell’Inter. Dopo le anticipazioni generali e alcune rivelazioni, a Sky Sport 24 il vice direttore sportivo commenta la questione acquisti e Bento.

IL COLPO – Dario Baccin racconta come l’Inter ha messo le mani su Yann Bisseck: «Era in una shortlist che la nostra struttura ha individuato. Abbiamo iniziato a seguirli, c’è stato la possibilità di vederlo molto da vicino agli Europei Under-21. Dopo un confronto interno abbiamo deciso di andare su di lui e siamo molto contenti: era nei parametri che avevamo pensato, giocatore giovane che fosse compatibile con le nostre possibilità. Devo dire che il suo impatto col nostro ambiente è stato incredibile, un giocatore che si è calato con una mentalità e un’intelligenza che ci ha colpito. Siamo molto contenti».

PRESO A ZERO – Baccin si sposta poi sull’arrivo di Marcus Thuram, un anno fa a parametro zero e grande colpo dell’Inter: «Qui bisogna tornare alla sinergia che si respira fra di noi a livello dirigenziale. Avendo giocato col Borussia Monchengladbach contro Thuram, avevamo pensato che potesse giocare in una posizione diversa. Questo ci ha trovati d’accordo, poi ci sono le trattative: purtroppo si era fatto male quando dovevamo prenderlo la prima volta. Siamo contenti che Marcus ci abbia scelto lo scorso giugno, non possiamo nascondere che c’erano offerte di grandi club a livello mondiale e lui ha preferito l’Inter».

I colpi giovani di Baccin per l’Inter e le parole su Bento

SETTORE GIOVANILE – Baccin sulla Primavera dell’Inter: «Intanto mi piace fare un attimo i complimenti alla squadra, che ha fatto un ottimo percorso anche quest’anno. Si sono qualificati per le finali scudetto, grandi complimenti a Cristian Chivu e al suo staff. Abbiamo ragazzi di personalità, non sarà facile ma siamo convinti di avere un potenziale importante. Ci sono poi giocatori che si stanno imponendo, penso a Mattia Zanotti, Valentin Carboni, Filip Stankovic, Martin Satriano e i fratelli Esposito. Li seguiamo con una struttura apposita, il presidente Steven Zhang è attento. L’obiettivo è averne quanti più possibile formati, non è facile ma vogliamo avere sempre due-tre giocatori aggregati ogni anno. Sono convinto che, con la buona volontà e lavorando, si possa fare bene».

I COLPI – Baccin non si espone sull’operazione più bella della sua carriera: «Spero che possa essere la prossima che andremo a fare. Dal punto di vista del sogno, personalmente, se devo pensare a un’operazione penso di andare a scovare il nuovo Javier Zanetti. Ossia un giocatore che prendiamo a sedici-diciassette anni e può rimanere tutta la carriera. Bento un obiettivo dell’Inter? Intanto siamo assolutamente contenti dei portieri che abbiamo in organico, perché si sono comportati bene quest’anno. Poi è chiaro che pensiamo al futuro, Bento l’abbiamo seguito anche da vicino e si sta valorizzando con la nazionale brasiliana. Sta facendo un buon percorso, è prematuro parlare di lui ma è fra i due-tre portireri di prospettiva che stiamo valutando».