Inzaghi: «Presto annunceremo il rinnovo! Piacenza? La mia terra»

Inzaghi ha ricevuto il premio dalla sua città natale Piacenza. Il tecnico dell’Inter ha parlato anche del rinnovo di contratto in vista.

ORGOGLIO − Simone Inzaghi a Piacenza sul premio della città: «Sono orgoglioso di ricevere questo riconoscimento perché porto questa terra sempre con me. Da quando vivo a Milano torno spesso a trovare la mia famiglia e gli amici storici, che sono rimasti ancora tali e a cui sono sempre legato. Mi fa molto piacere vedere tanti piacentini ad accogliermi, io sono fiero di portare in giro per l’Italia e l’Europa anche il nome della mia città. Ringrazio l’amministrazione per questo premio, per me è molto significativo».

RINNOVO − Poi Inzaghi quasi annuncia il prolungamento con l’Inter: «Credo di poter annunciare presto il rinnovo, ho trovato un ambiente perfetto per poter lavorare, i risultati che abbiamo ottenuto non sono casuali ma frutto della professionalità di tutta l’organizzazione e ovviamente del gruppo solido che si è creato con i giocatori».