Inzaghi e l’Inter, volontà comune sul futuro: gli obiettivi – SM

Inzaghi è destinato a continuare la propria avventura all’Inter per le prossime stagioni. Il tecnico nerazzurro potrebbe firmare a breve il rinnovo del contratto con la società, con cui ha altri obiettivi ancora da realizzare.

IL PUNTO – Simone Inzaghi è sempre più vicino a prolungare il proprio contratto con l’Inter nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il tecnico piacentino e la società nerazzurra convergono circa la volontà di proseguire i propri rapporti insieme. Come ribadito a più riprese da entrambe le parti coinvolte, l’intenzione comune è quella di dare una continuità al progetto interista. Con la convinzione di poter arricchire di nuovi successi la propria storia insieme.

Inzaghi cerca l’impresa all’Inter: i precedenti e le prospettive personali

LE PREMESSE – Nella prossima stagione il tecnico Inzaghi sarà chiamato a realizzare un’impresa ancora più complessa di quella posta in essere in quest’annata. Confermare un successo in Serie A è un obiettivo che non riesce a un tecnico italiano dai tempi della prima esperienza sulla panchina della Juventus da parte di Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano ha vinto lo scudetto dalla stagione 2014-2015 a quella 2018-2019, prima di lasciare le redini della panchina a Maurizio Sarri, vincitore del campionato nella stagione successiva.

IL FUTURO – Raggiunto l’apice del proprio processo di maturazione personale e professionale, Inzaghi non si pone più limiti. La convinzione mentale da lui acquisita grazie ai successi ottenuti in stagione è rappresentata in maniera evidente dal modo in cui ha gestito la pressione dovuta al fatto di aver sempre guardato i propri avversari dall’alto della classifica. Alle provocazioni di Allegri, Inzaghi ha risposto con la consueta moderazione in conferenza stampa e soprattutto con i risultati. E proprio in base al completamento del suo processo di maturazione sulla panchina dell’Inter, quindi, è possibile auspicarsi nuovi successi sulla panchina nerazzurra.