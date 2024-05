Taremi e Zielinski non più mistero per l’Inter! Punti fermi 2024-2025

Taremi e Zielinski faranno parte della rosa dell’Inter a partire dal prossimo 1 luglio. I due acquisti a parametro zero sono ormai una certezza, tanto che non c’è più niente da nascondere.

IN ARRIVO – L’Inter ha già completato due acquisti per il 2024-2025: Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. La prima anticipazione, dopo tanti mesi di voci più o meno confermate, l’aveva data Piero Ausilio in occasione della festa scudetto in Duomo. E oggi l’ha ribadito, senza mezzi termini, anche il vice direttore sportivo Dario Baccin. Le sue parole: «Ovviamente, come tutti i mercati, ci saranno delle difficoltà anche quest’anno. Sappiamo che questo gruppo ha fatto molto bene, speriamo ci sia da toccare il meno possibile. Siamo orgogliosi di aver messo dentro due giocatori del valore di Zielinski e Taremi, che siamo orgogliosi ci abbiano scelto. Chiaramente dei cambiamenti fisiologici all’interno della rosa ci saranno, però lavoreremo per dare al mister e al suo staff dei giocatori funzionali adatti al nostro progetto. Che vogliamo sia vincente anche in futuro».

Taremi e Zielinski primi colpi per l’Inter 2024-2025

LE NOVITÀ – Per i due nuovi acquisti queste sono le ultime settimane coi rispettivi club di appartenenza, in attesa che scada il contratto. Zielinski al momento è infortunato e, difficilmente, parteciperà a Fiorentina-Napoli venerdì sera. Il report dell’allenamento del Napoli, uscito poco fa, ha peraltro comunicato come oggi Zielinski abbia svolto lavoro personalizzato in campo, assieme a Jesper Lindstrom. Taremi, invece, ha salutato in lacrime il Porto dopo la partita di domenica sera. Per entrambi il countdown è avviato: il prossimo 1 luglio entreranno a far parte dell’Inter.