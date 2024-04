Dumfries, segnali di addio all’Inter: due gesti ‘controcorrente’

Ne parliamo ormai da diverso tempo, vista anche la situazione contrattuale: Denzel Dumfries sembra sempre più lontano dall’Inter. Lo dimostrano anche due gesti ‘controcorrente’ relativi alla rivalità con il Milan e al ventesimo scudetto.

SITUAZIONE DI MERCATO – Da diverso tempo ormai Denzel Dumfries sembra avere il cartellino “vendesi” attaccato alla maglia. Già lo scorso anno l’Inter aveva aperto le porte a una cessione dell’olandese, con alcune squadre inglesi – Manchester United su tutte – potenzialmente interessate. Salvo poi terminare in un nulla di fatto. L’olandese è dunque rimasto al club nerazzurro, dove in questa stagione ha iniziato con ottimi numeri e ottime prestazioni, salvo poi calare dopo l’infortunio muscolare nella gara contro il Napoli dell’andata. Il tutto in un momento in cui le voci di mercato sono tornate insistenti, vista la sua situazione contrattuale che lo vede in scadenza nel 2025 e un accordo che sembra non arrivare.

Dumfries segnali d’addio all’Inter: gesti controcorrente

SEGNALI – I segnali di un possibile addio di Denzel Dumfries all’Inter ci sono tutti. Il primo risale addirittura allo scorso mercato invernale, con l’investimento da parte del club per Tajon Buchanan. Che, nei piani societari, dovrebbe essere proprio il futuro sostituto dell’olandese. Altri segnali vanno poi ricercati nell’ultima settimana. A partire dal derby di lunedì scorso, quando, entrato da poco, l’olandese è protagonista di un acceso diverbio con Theo Hernandez che porta all’espulsione di entrambi. Un episodio figlio di vecchi rancori tra i due, che si sono spesso scontrati sulla stessa fascia nel corso delle ultime stracittadine. Un gesto, quello di Dumfries, che suona tanto come di chi vuole cercare una resa dei conti, sapendo di essere all’ultimo derby.

GESTO CONTROCORRENTE – Il terzo segnale è il gesto controcorrente di Dumfries durante la festa scudetto, sempre nei confronti di Theo Hernandez. Come sottolineato, i giocatori dell’Inter avrebbero voluto evitare di farsi coinvolgere negli sfottò nei confronti dei giocatori e rivali del Milan, proprio un segnale di superiorità e di eleganza nei confronti di quanto fatto dai rossoneri due anni or sono. Un patto rispettato da tutti tranne proprio l’olandese, che ha raccolto uno stricione nei confronti del terzino francese, mettendolo in bella vista. Anche qui, suona tanto una sorta di resa dei conti. E di un addio che sembra ormai sempre più vicino a concretizzarsi.