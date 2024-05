Arnautovic scommette su stesso: l’Inter lo riconfermerà?

Il calciatore Marko Arnautovic intende sfruttare le ultime partite di questa stagione per guadagnarsi una riconferma all’Inter anche per la prossima stagione.

L’IDEA – Marko Arnautovic ha un solo obiettivo in mente da qui alla fine della stagione: dimostrare all’Inter di meritarsi la permanenza in nerazzurro anche per il prossimo anno. L’austriaco, autore sin qui di 28 presenze condite da 5 reti e 3 assist, vede le ultime due partite dell’annata come l’occasione da sfruttare per ribadire alla dirigenza di poter ricoprire con efficacia il ruolo di quarto attaccante della rosa interista. In tal senso, decisivo sarà il ragionamento della dirigenza in vista del prossimo anno, tenendo conto del futuro inserimento di Mehdi Taremi nello scacchiere di Simone Inzaghi e delle voci di mercato riguardanti Albert Gudmundsson e Vitor Roque.

Arnautović e il conto in sospeso!

CAPITOLO CHAMPIONS – Può non essere un caso che l’Inter sia venuta meno nel momento decisivo del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atlético Madrid. Quando i colchoneros hanno potuto inserire a partita in corso Memphis Depay e Ángel Correa, l’Inter si è trovata priva della possibilità di ricorrere alla panchina per schierare un calciatore, fisico, in grado di anticipare l’avversario sulle palle alte per far ripartire la squadra in contropiede o per mantenere la sfera in vista dello scadere della partita. Ecco che l’assenza di Arnautović, sottovalutata dai più, potrebbe aver rappresentato un vulnus per i nerazzurri in vista della vittoria finale. Episodio, quest’ultimo, che potrebbe rappresentare una ragione ulteriore per voler disputare un’altra stagione con il club interista.