Mkhitaryan, i numeri degli uomini scudetto: insostituibile!

Anche se mancano ancora quattro giornate al termine del campionato, l’Inter ha già conquistato lo scudetto grazie alla storica vittoria per 1-2 sul Milan. Andiamo a osservare nel dettaglio i numeri dei protagonisti: dopo Marcus Thuram, Nicolò Barella e Yann Sommer, ora è il turno di Henrikh Mkhitaryan

UOMINI SCUDETTO – Un campionato dominato, con la vittoria del ventesimo scudetto (che vale la seconda stella) con ben cinque giornate di anticipo, grazie all’1-2 contro il Milan in uno storico derby. Questa la stagione dell’Inter, con una squadra e un gruppo costruiti e gestiti ottimamente da Simone Inzaghi, alla sua prima vittoria di uno scudetto in carriera. Tanti gli uomini scudetto e i protagonisti di questa cavalcata impressionante, tra cui anche Henrikh Mkhitaryan, insostituibile e fondamentale pedina del centrocampo nerazzurro.

Henrikh Mkhitaryan, i numeri di uno dei protagonisti dello scudetto

INSOSTITUIBILE – Di tutto il centrocampo, anzi, di tutta la squadra dell’Inter, sicuramente Henrikh Mkhitaryan è la pedina più insostituibile e preziosa per Simone Inzaghi. Numeri alla mano, il centrocampista armeno ha infatti giocato tutte e 34 le gare di campionato fin qui, addirittura partendo da titolare per ben 33 volte. Solo una la partenza dalla panchina: in occasione dello 0-4 contro la Salernitana nella gara di andata, nella quale è comunque subentrato a gara in corso. In totale sono 2.680 i minuti giocati dall’armeno, con una media di ben 70 minuti a partita. Giusto per sottolineare quanto importante sia stata la sua presenza in campo nella cavalcata scudetto per l’Inter.

UOMO ASSIST – Oltre ai due gol segnati in questo campionato (curiosità: entrambi nel derby di andata contro il Milan terminato con il punteggio di 5-1), Henrikh Mkhitaryan è stato il vero e proprio uomo-assist di questo campionato. Dieci, considerando quello di ieri contro il Torino per l’1-0 di Hakan Calhanoglu, gli assist dell’armeno per i compagni. Il che lo porta a dominare proprio la classifica in questo dato per quanto riguarda la squadra nerazzurra. Dati da sottolineare ulteriormente, nel caso ci fossero ancora dubbi sul motivo per il quale Simone Inzaghi ha voluto fare così tanto affidamento su di lui nel corso della stagione.