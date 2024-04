Sommer, i numeri degli uomini scudetto: sorpresa e saracinesca!

Anche se mancano ancora cinque giornate al termine del campionato, l’Inter ha già conquistato lo scudetto grazie alla storica vittoria per 1-2 sul Milan. Andiamo a osservare nel dettaglio i numeri dei protagonisti: dopo Marcus Thuram e Nicolò Barella, è il turno di Yann Sommer.

UOMINI SCUDETTO – Un campionato dominato, con la vittoria del ventesimo scudetto (che vale la seconda stella) con ben cinque giornate di anticipo, grazie all’1-2 contro il Milan in uno storico derby. Questa la stagione dell’Inter, con una squadra e un gruppo costruiti e gestiti ottimamente da Simone Inzaghi, alla sua prima vittoria di uno scudetto in carriera. Tanti gli uomini scudetto e i protagonisti di questa cavalcata impressionante, tra cui anche Yann Sommer, vera e propria saracinesca in questa stagione.

Yann Sommer, i numeri di uno dei protagonisti dello scudetto

SORPRESA – Sicuramente uno dei termini usati da molti addetti ai lavori per definire Yann Sommer è “sorpresa”. Non tutti si aspettavano questo tipo di prestazioni dall’estremo difensore svizzero, con tante incognite dopo l’addio di André Onana la scorsa stagione. In ogni caso, ad avere ragione, come sempre, è stata la dirigenza. Il portiere nerazzurro ha messo in mostra prestazioni fenomenali in questo campionato, salendo spesso in cattedra salvando il risultato in più di un’occasione. Come anche nel derby vinto per 1-2 contro il Milan, con diverse parate importanti, tra cui anche quella su Gabbia che ha poi portato all’inevitabile gol di Tomori.

CLEAN SHEET – A fare particolare impressione nei numeri di Yann Sommer è particolarmente quello dei clean sheet. Lo svizzero ha infatti mantenuto la porta inviolata per ben diciassette volte su trentuno partite giocate, più della metà. In totale 18 i gol concessi in campionato, un numero che sancisce anche come l’Inter, oltre al miglior attacco, abbia anche la miglior difesa del campionato. Dimostrando ancora una volta tutti i meriti per la vittoria finale. E come non citare, fra le altre cose, il rigore parato a Nico Gonzalez nell’importante vittoria (0-1) sul campo della Fiorentina? Insomma, un portiere che non ha fatto rimpiangere il suo predecessore e indubbiamente uno dei protagonisti di questo scudetto.