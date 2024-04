Thuram, i numeri degli uomini scudetto: prima stagione pazzesca!

Anche se mancano ancora cinque giornate al termine del campionato, l’Inter ha già conquistato lo scudetto grazie alla storica vittoria per 1-2 sul Milan. Andiamo a osservare nel dettaglio i numeri dei protagonisti, partendo da Marcus Thuram.

UOMINI SCUDETTO – Un campionato dominato, con la vittoria del ventesimo scudetto (che vale la seconda stella) con ben cinque giornate di anticipo, grazie all’1-2 contro il Milan in uno storico derby. Questa la stagione dell’Inter, con una squadra e un gruppo costruiti e gestiti ottimamente da Simone Inzaghi, alla sua prima vittoria di uno scudetto in carriera. Tanti gli uomini scudetto e i protagonisti di questa cavalcata impressionante, tra cui anche Marcus Thuram, che ha segnato la rete del momentaneo 0-2 del derby, poi terminato 1-2. Ma non solo.

Marcus Thuram, i numeri di uno dei protagonisti dello scudetto

DOPPIA CIFRA – Una stagione da doppia cifra per Marcus Thuram: dodici i gol segnati (senza battere calci di rigore), di cui due pesanti contro il Milan sia all’andata che al ritorno. Ma anche altri due importanti nei due confronti in casa e fuori contro la Roma. Così come la rete contro il Napoli in trasferta. Insomma, l’attaccante francese, alla sua prima stagione in Serie A, ha fatto vedere ottime prestazioni specialmente quando la posta in palio era particolarmente alta. E, in tutto questo, per Thuram ci sono ancora ben cinque giornate per migliorare ulteriormente i propri numeri.

ASSISTMAN – Ma Thuram non è solo un goleador per questa Inter: a livello di assist, infatti, il francese ne ha messi ben sette a referto durante il suo campionato di Serie A, culminato con la vittoria del suo primo campionato in carriera. Un totale, quindi, di diciannove gol a cui ha contribuito. Insomma, un grande contributo per i settantanove gol fatti in totale dal club nerazzurro e che hanno sancito il miglior attacco del nostro campionato. Con, come sottolineato nel paragrafo precedente, ancora cinque partite per migliorare ulteriormente i dati.