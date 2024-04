Nota tattica di Milan-Inter: Thuram firma la vittoria di peso

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Milan-Inter parliamo della prestazione di Thuram.



UOMO DEI GOL PESANTI – Marcus Thuram nella sua prima stagione all’Inter si è specializzato nei gol pesanti. Quantomeno a livello di Serie A, la continuità delle giocate decisive trovate dal francese nelle partite di maggior spessore è impressionante. Il calo di forma delle ultime settimane però aveva fatto dimenticare la sua importanza nella stagione nerazzurra. E il numero 9 ha deciso di ricordarlo a tutti proprio nella partita che ha consegnato lo scudetto all’Inter.

MOVIMENTI DECISIVI – Inzaghi per la sfida col Milan ha mandato il suo attaccante in campo con un compito specifico. Quello di attaccare gli spazi nella difesa rossonera in verticale, allargandosi anche in fascia in modo da aprire le maglie. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Thuram si è mosso molto, soprattutto senza palla, e si è fatto trovare un po’ ovunque, a seconda delle sue letture. E proprio con i suoi movimenti ha fatto la differenza, risultando un rebus insolubile per i difensori di Pioli. Che sono stati costretti a inseguirlo per tutta la partita.

LAVORO DA CENTRAVANTI – Guardiamo i suoi tocchi presi da Whoscored:

Thuram ha toccato il pallone 37 volte, senza brillare particolarmente nel giocare la palla. I suoi 19 passaggi sono stati realizzati solo al 58%, senza nessun passaggio chiave. Il francese però, come detto, è stato decisivo coi suoi movimenti. Il gol di Acerbi nasce da un angolo guadagnato proprio da lui, con un movimento verticale che ha portato a un cross deviato. Poi c’è il cuore del lavoro di un attaccante: le conclusioni. Il numero 9 ha solo 2 tiri al suo attivo, che però hanno prodotto un gol e un palo. In più nella sua partita troviamo un importante lavoro fisico, con 4 falli subiti, ben 12 duelli a terra tentati, 8 vinti, 3 aerei, 2 vinti, e 2 contrasti. Una prova da attaccante di spessore, proprio quando la posta in palio era massima.