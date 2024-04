Inter-Torino preludio festa scudetto: tutte le informazioni per i tifosi!

Di pochi minuti fa l’ufficialità dello slittamento di Inter-Torino. La sfida di San Siro sarà il preludio della celebrazione: ecco tutte le informazioni sulla festa scudetto.

COMUNICATO – L’Inter si prepara ai festeggiamenti per lo scudetto e fa sapere: «La festa per il trionfo in campionato è appena iniziata. Dopo il successo nel derby e la conquista dello Scudetto, i tifosi nerazzurri si sono riversati in Piazza Duomo per una notte indimenticabile. Ma il campionato non è finito e le occasioni per festeggiare insieme non mancheranno. Si comincia da Inter-Torino: il match della 34ª giornata si disputerà domenica 28 aprile alle 12:30. I biglietti già acquistati per la partita (inizialmente in programma sabato 27 alle 15:00) sono validi per l’accesso . Tutti coloro che non potranno partecipare al match potranno effettuare il cambio utilizzatore su inter.it/cessione a partire da 48 ore prima del calcio d’inizio».

Da Inter-Torino alla festa scudetto: le info per i tifosi

FESTA – L’Inter, sul proprio sito ufficiale, spiega in cosa consisterà la festa dello scudetto nerazzurro. «Al termine di Inter-Torino la festa si sposterà per le strade di Milano. Un bus celebrativo con a bordo la squadra Campione d’Italia partirà da San Siro. Dopo un percorso per le strade della città, il bus raggiungerà Piazza Duomo. La squadra saluterà i tifosi per una grande festa tutta nerazzurra».

Fonte: inter.it