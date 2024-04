Barella, i numeri degli uomini dello scudetto Inter: uomo assist

Anche se mancano ancora cinque giornate al termine del campionato, l’Inter ha già conquistato lo scudetto grazie alla storica vittoria per 1-2 sul Milan. Andiamo a osservare nel dettaglio i numeri dei protagonisti: dopo Marcus Thuram, oggi è il turno di Nicolò Barella.

UOMINI SCUDETTO – Un campionato dominato, con la vittoria del ventesimo scudetto (che vale la seconda stella) con ben cinque giornate di anticipo, grazie all’1-2 contro il Milan in uno storico derby. Questa la stagione dell’Inter, con una squadra e un gruppo costruiti e gestiti ottimamente da Simone Inzaghi, alla sua prima vittoria di uno scudetto in carriera. Tanti gli uomini scudetto e i protagonisti di questa cavalcata impressionante, tra cui anche, naturalmente, Nicolò Barella. L’anima nerazzurra del centrocampo della squadra.

Nicolò Barella, i numeri di uno dei protagonisti dello scudetto

UOMO ASSIST – Anche se in fase offensiva, per quanto riguarda il numero dei gol, non è stato ispirato come gli scorsi anni, Nicolò Barella ha dimostrato di essere un ottimo uomo assist. Oltre ai due gol segnati – tra cui quello pesantissimo a Napoli – il numero 23 nerazzurro ha infatti messo a referto ben sei assist in campionato. Un numero importante, che dimostra la sua grande capacità di saper dare del tu al pallone e di imbucare i compagni con i suoi passaggi chiave. Indimenticabile, in tal senso, quello per l’autogol di Federico Gatti che ha deciso lo scontro diretto contro la Juventus e ha di fatto messo fine alle speranze dei bianconeri.

LOTTATORE – Nicolò Barella, però, il massimo delle sue caratteristiche le ha spesso e volentieri fatte vedere in fase difensiva. Con tantissimi recuperi (8 i palloni intercettati e 31 quelli rubati) e tantissimi duelli vinti (103), a dimostrazione non soltanto dell’utilità in fase offensiva, ma anche e soprattutto in fase difensiva. Il tutto in un totale di 30 presenze e 2.535 minuti giocati, raccogliendo “soltanto” sei ammonizioni e nessuna espulsione. Insomma, a ragione uno dei protagonisti di questo ventesimo scudetto.