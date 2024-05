Vitor Roque, chi è il talento del Barcellona proposto all’Inter!

Vitor Roque rappresenta l’ultimo nome in ordine temporale associato all’Inter per l’estate. Il talento del Barcellona, non ancora espressosi al meglio con la maglia dei blaugrana, è stato proposto ai nerazzurri in vista della finestra estiva di calciomercato.

IL NOME NUOVO – Il calciatore del Barcellona Vitor Roque, classe 2005, è stato proposto ai nerazzurri per un’ipotetica operazione in prestito da effettuare nella sessione estiva di calciomercato. Il brasiliano non ha avuto spazio nel corso della stagione, collezionando appena 11 presenze in Liga, condite da 2 reti. Il suo acquisto si inserirebbe nel contesto di un irrobustimento del pacchetto offensivo, in linea con i molti impegni da affrontare nella prossima stagione.

Vitor Roque all’Inter? Ecco cosa potrebbe dare ai nerazzurri

I NUMERI – L’ex Athletico Paranaense ha giocato in tutte le posizioni del reparto offensivo. Il ruolo che ha ricoperto con maggiore frequenza è quello di punta centrale, con 62 presenze e 23 reti. La sua duttilità gli consente di rappresentare un giocatore ideale per il 4-3-3. Anche se la capacità di spaziare per il fronte offensivo può costituire un valore aggiunto anche nel sistema inzaghiano.

LE CARATTERISTICHE – Il 19enne può essere descritto come un calciatore dinamico, molto tecnico e rapido. Il suo profilo può adattarsi a un sistema nel quale i due attaccanti sono mobili e ricorrono spesso alla ricerca del pallone per contribuire alla costruzione del gioco. Al contempo, risulta difficile immaginare la possibilità che sia impiegato in una posizione più simile a quella di ala, dato che gli esterni scelti da Inzaghi devono saper adempiere in maniera estremamente diligente ai compiti difensivi.