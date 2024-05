Sommer, chi dopo di lui? Le due suggestioni nel mirino dell’Inter

Yann Sommer rappresenta il portiere del presente, l’uomo su cui l’Inter punta con convinzione anche per la prossima stagione. L’idea dei nerazzurri è precisa, sul mercato ci sono occasioni da poter sfruttare.

LA STRATEGIA – Yann Sommer sarà il portiere titolare dell’Inter anche nella prossima stagione. L’estremo difensore nerazzurro, autore della sua miglior stagione in carriera con 19 clean sheet in questa Serie A, ha dimostrato di meritarsi la fiducia garantitagli dalla dirigenza in estate. Per la prossima stagione comunque i nerazzurri intendono riportare una staffetta tra i pali fra lo svizzero e un portiere di prospettiva ma che ha già dimostrato in buona parte il suo valore. L’idea è quella di replicare l’esperimento vincente già attuato con Julio Cesar e André Onana.

Sommer pronto alla staffetta

LE IDEE – A Sommer potrebbe essere accompagnato un portiere brasiliano, quel Bento sul quale i nerazzurri si sono mossi già nella scorsa estate al fine di provare a portarlo a Milano. Ad assumere un certo significato sarebbe il ritorno al club meneghino di Michele Di Gregorio, cresciuto nelle giovanili dell’Inter prima di esplodere definitivamente al Monza. Il suo è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza, che deve però fare i conti con il costo del cartellino e la concorrenza della Juventus, al momento più vicina al suo acquisto. Entrambi i nomi presentano una certa suggestione, se si pensa a quanto bene ha fatto il brasiliano Julio Cesar in maglia nerazzurra. La direzione che prenderà la dirigenza nerazzurra dipenderà dalla disponibilità della controparte a venire incontro alle proprie offerte e dall’evoluzione del calciomercato in uscita in estate.