Stankovic è un patrimonio per l’Inter: centrocampista completo formato in casa

Aleksandar Stankovic rappresenta un elemento che potrà rivestire un’importanza significativa nell’Inter del futuro. Le sue qualità ne fanno un centrocampista completo e moderno, in grado di interpretare al meglio le due fasi.

LE PROSPETTIVE – Aleksandar Stankovic è il capitano dell’Inter di Cristian Chivu prima in classifica nel Campionato Primavera 1. Il classe 2005 rappresenta un giocatore fondamentale nello scacchiere tattico dell’allenatore rumeno, grazie alle sue capacità in termini di copertura difensiva e di verticalizzazioni nella costruzione delle azioni offensive. Il suo futuro sembra roseo, ma l’Inter non ha intenzione di bruciare le tappe nel suo processo di crescita e progressiva maturazione.

Stankovic jr rievoca fantastici ricordi: l’Inter sogna sotto buoni auspici

LE CARATTERISTICHE – Il centrocampista serbo corrisponde in pieno al prototipo del centrocampista moderno, capace di garantire eguale rendimento sia quando chiamato a difendere che quando tenuto a offendere. Il figlio di Dejan Stankovic è dotato di una certa dimestichezza nella gestione del pallone, essendo in grado di sfruttare entrambi i piedi per smistare la sfera di gioco con efficacia e, spesso, con intuizioni illuminanti. In tal senso, il marchio di casa è rappresentato dalla sua abilità nelle verticalizzazioni, elemento che lo porterebbe ad essere adatto anche al sistema di gioco di Simone Inzaghi.

I DATI – Aleksandar Stankovic ha anche una certa predisposizione a timbrare il cartellino. Per lui, 10 reti, cui si aggiungono 5 assist, in 50 match disputati nel Campionato Primavera 1 dove l’Inter ora avrà le finali scudetto. Degni di nota sono i suoi numeri stagionali, considerando i 6 goal e 3 assist totalizzati in questa stagione. Ciò non rappresenta un caso, tenendo conto della sua abilità nei calci piazzati. Un elemento, quest’ultimo, che fornisce un valore aggiunto al bagaglio tecnico di un calciatore dalle grandi prospettive. Con l’Inter intenzionata a gestirne al meglio il talento.