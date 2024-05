Maicon: «Mourinho-Real Madrid da gennaio 2010! Racconto Siena-Inter»

Maicon ha conversato con un tifoso brasiliano dell’Inter, rivelando tantissimi retroscena legati al suo periodo in nerazzurro. L’ex terzino destro è tornato al biennio con Mourinho, dalla famosa partita di Siena alla volontà di portarlo al Real Madrid.

LA SCOMMESSA – Maicon realizzò una doppietta in Siena-Inter del 2008, decisiva. Un exploit che arrivò “grazie” a José Mourinho: «C’è di più, ha voluto scommettere con me e ha perso! Eravamo andati in ritiro due giorni prima. Ero in diffida, con un altro cartellino giallo sarei stato squalificato. Se avessi preso un’ammonizione sarei potuto rimanere una settimana in più in Brasile. Ci lasciavano liberi dal 22 al 30 dicembre, perché il campionato riprendeva il 4 gennaio. Gli avevo chiesto, in caso di vittoria, se potevo farmi ammonire per rimanere di più in Brasile. Lui mi rispose che dovevo fare due gol. Ma come? Già era difficile farne uno… Quando però feci il secondo gol lanciai la maglia in aria e andai a cercarlo, lui stava correndo da me. Mi ero tolto la maglia per farmi ammonire, a fine partita lo salutai dicendogli “ciao ciao” e me ne andai in Brasile».

Maicon e Mourinho con il rapporto fra Inter e Real Madrid

CESSIONE MANCATA – Maicon, che ha parlato anche di Bento per l’Inter, rivela di quando poteva andare via nel 2010: «Quando finì la Champions League arrivò una proposta. Era una grande offerta del Real Madrid, che voleva portarmi lì assieme a Mourinho. Lui aveva firmato un contratto a gennaio, ma dopo la finale anche per questioni burocratiche che avvengono nel calcio non si è realizzata. Ma non rimpiango nulla: ero in un club grandioso, che ringrazierò per sempre nella mia vita. Dico sempre grazie all’Inter per quello che ha fatto per me. Di certo non mi sono pentito per non essere andato al Real Madrid: ero già in un grande club».