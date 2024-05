Marotta: «Finale di Coppa Italia? Siamo spettatori»

Marotta è a Roma per partecipare a diversi impegni, nel giorno della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus. A poche ore dalla partita dell’Olimpico, il CEO Sport dell’Inter ha rilasciato una breve battuta in tal senso.

NIENTE PRESENZA – Rispetto alle ultime due edizioni, vinte, stavolta l’Inter non potrà confermarsi campione della Coppa Italia. Questo, purtroppo, per la sconfitta agli ottavi di finale contro il Bologna. Sarà una fra Atalanta e Juventus a iscrivere il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione, con l’ultimo atto in programma questa sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Partita alla quale potrebbe assistere anche Giuseppe Marotta, visto che il CEO Sport si trova proprio nella Capitale per altri impegni.

Marotta e la battuta in vista della finale di Coppa Italia

IL COMMENTO – L’Inter sarà comunque spettatrice interessata della partita, perché l’esito di stasera definirà l’avversario in semifinale nella prossima Supercoppa Italiana. Ma Marotta, all’arrivo al CONI, non si è voluto più di tanto sbilanciare. Ai cronisti presenti, dopo aver glissato su una domanda sul mercato (ci ha pensato il vice direttore sportivo Dario Baccin a parlarne), Marotta ha risposto con una minima frase: «Un pronostico per la finale di Coppa Italia? Siamo spettatori!»