FOTO – Calhanoglu tra la sua gente: «Siamo una famiglia, lo scudetto è per voi»

Hakan Calhanoglu è sicuramente uno dei grandi protagonisti dello scudetto dell’Inter, come dimostrano i tredici gol in campionato, tra cui i due di ieri che hanno siglato il 2-0 contro il Torino. Dopo la festa grande, il centrocampista turco ha affidato le sue emozioni al suo profilo Instagram ufficiale.

FAMIGLIA – Una storia da film quella di Hakan Calhanoglu, dalla sconfitta bruciante contro il Milan di due anni fa, alla rivalsa di quest’anno. La vittoria di uno scudetto dominato, guidato anche dai suoi tredici gol in campionato. A tre dal record di un altro storico centrocampista dell’Inter, ovvero Lothar Matthäus, che potrà raggiungere in questo rush finale. I rossoneri per il turco sono il passato, ora la sua gente, la sua famiglia, è soltanto quella nerazzurra. Come dimostra con le sue parole per ricordare la grande festa scudetto, indimenticabile, della giornata di ieri.

Hakan Calhanoglu: la festa con i tifosi dell’Inter

SCUDETTO PER LA GENTE – Hakan Calhanoglu, per dimostrare il suo attaccamento con i tifosi, dedica proprio questa grande vittoria a loro. “Siamo una famiglia. Questo è un giorno da ricordare e non dimenticherò mai le emozioni che ho provato. Interisti, continuate a festeggiare perché questo scudetto è per voi“. Questo il suo bellissimo messaggio, con una festa che, effettivamente, non è ancora finita. Ci sono altre quattro gare da onorare, con tanto di premiazione e ultima gara in casa in Inter-Lazio. Dove il popolo nerazzurro potrà dare un altro, enorme, affettuoso abbraccio a dei giocatori che hanno scritto la storia. In tutti i sensi.