Moratti, Inter Campus: «Salvaguardare l’ambiente è importante»

Carlotta Moratti, Presidentessa di Inter Campus, ha espresso le sue opinioni riguardante il bellissimo progetto di cui si è fatta portavoce.

LE PAROLE – Carlotta Moratti, Presidentessa di Inter Campus, sottolinea l’importanza di investire nelle nuove generazioni per garantire una migliore protezione dell’ambiente: «Con grande felicità e attenzione abbiamo aderito a questa splendida sfida insieme a ottimi compagni di viaggio, come l’Università degli Studi di Milano-Bicocca col MaRHE Center e la UEFA Foundation for Children»

FUTURE GENERAZIONI – Sugli adulti del futuro Carlotta Moratti è convinta: «La terra ha bisogno di generazioni che la proteggano meglio di come l’abbiamo trattata noi finora. Investiamo quindi tutte le nostre risorse e attenzioni in questi bimbi, che potranno formarsi una coscienza e un’abilità molto attenta e pratica nel salvaguardare i coralli e l’ambiente di queste splendide isole. Quando parliamo di “Giocare coi Coralli“ assumiamo la stessa prospettiva dei bambini, e per loro giocare è una cosa seria, molto seria. Noi oggi ci mettiamo al loro servizio e li ringraziamo immensamente per ciò che faranno da grandi per le loro isole»