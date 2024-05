Zanetti svela: «Ibrahimovic duro, ma aveva una dote! Con Balotelli…»

Zanetti nel suo lungo intervento sul canale YouTube The BSMT di Gianluca Gazzoli, dopo aver parlato di Lautaro Martinez e del suo arrivo in nerazzurro, ha ripercorso un po’ le tappe e i legami più importanti della sua carriera da capitano e non solo

RAPPORTO SPECIALE – Javier Zanetti non perde mai occasione per ricordare l’affetto che lo lega a Massimo Moratti, il presidente che lo portò all’Inter. L’ex capitano nerazzurro parla della sua ultima recente visita ad Appiano Gentile: «Moratti per me è come un papà, è stato gentile Steven Zhang a invitarlo alla Pinetina. Quando ho rivisto quella foto lì mi sono venuti in mente i tempi in cui mi allenavo e lui era lì mentre pioveva con l’ombrello a guardarci. È stato felicissimo di tornare in quella che è casa sua e vedere questo presente dell’Inter che lo rende felice. Tra lui e Zhang c’è un rapporto di grandissimo rispetto».

Zanetti ripercorre le tappe della sua carriera all’Inter: dall’esordio alla prima volta in cui indossò la fascia di capitano. Ma anche le grandi personalità che lo hanno accompagnato

ESORDIO E PRIME VOLTE – Zanetti riavvolge il nastro, partendo proprio dal suo esordio in nerazzurro: «La partita più bella che ho giocato? Mi viene in mente la prima a San Siro perché era l’esordio, mi ricordo che giocavamo con il Vicenza. Noi abbiamo giocato domenica e venerdì siamo andati con i miei genitori a fare un giro intorno a San Siro. Io dico sempre che la mia storia con l’Inter si può dividere in due tappe: i primi dieci anni in cui abbiamo vinto la Coppa Uefa con Ronaldo il Fenomeno a Parigi e poi gli altri dieci anni in cui siamo riusciti a vincere tutto. Anche in quei momenti di difficoltà parlavo con Moratti che faceva grandi investimenti e non riuscivamo a vincere. Io dicevo che il lavoro avrebbe ripagato e ho avuto ragione. Se ricordo quando mi diedero la fascia? Sì era una partita di Coppa Italia, mancavano sia Bergomi che Pagliuca e quella è stata la prima volta. Dal ’99 in poi sempre, anche lì per me è stato un momento di grande soddisfazione e onore».

POCHE PAROLE MA MOLTI FATTI – Zanetti parla di come ha interpretato il ruolo di capitano: «Come si comporta un capitano? Dipende anche dalla personalità di ognuno, io ero un capitano che parlava poco ma faceva tanti fatti. I miei compagi sapevano che ogni cosa che facevo era per il bene comune. Facevo partecipi tutti quando c’era un problema e penso che tutti i miei compagni mi hanno rispettato per questo, mi hanno conosciuto senza fascia ma poi con la fascia non sono cambiato. Io sono stato capitano con Ibrahimovic, Eto’o, Baggio, Figo, Simeone in squadra, ognuno di loro poteva essere capitano. Tanti campioni che avevano vinto tanto però ho sempre ricevuto da loro grandissimo rispetto».

LITIGI – Per finire, Zanetti fa due nomi riguardo alle personalità più complicate da gestire: «Il più difficile da gestire? Quando fai parte di un gruppo così grande è difficile, Ibra per esempio aveva un carattere duro ma quando parlavi con lui trovavi subito l’accordo perché capiva tantissime cose. Con Balotelli che in quel momento era giovane ci sono state difficoltà. Se ho litigato con qualcuno? Sì, succede ed è giusto che sia così. Se qualcuno la pensa diversamente da te deve dirlo. Ci confrontiamo e parliamo».