FOTO – Thuram: «Milano è nerazzurra». Poi cita un personaggio social

Nonostante la festa sia terminata da quasi 24 ore, non si fermano i commenti dei giocatori dell’Inter per esprimere tutta la gioia dopo una giornata indimenticabile. Fra questi anche Marcus Thuram, che si paragona addirittura a un noto personaggio dei social.

GRANDE FESTA – La vittoria per 2-0 sul Torino, la parata da San Siro a Piazza Duomo, la gioia dei tifosi. Questi sono alcuni degli elementi della grande festa di ieri che ha visto protagonista l’Inter campione d’Italia. Momenti indelebili tanto per i tifosi, quanto per i giocatori. Come ci tiene a sottolineare Marcus Thuram, che ha dedicato tutte le sue emozioni – a quasi un giorno di distanza – per quanto vissuto nella giornata di ieri. E lo ha fatto attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale.

Thuram, gioia e stile: paragone con un noto personaggio social

FRESCO DI ZONA – In pieno stile Marcus Thuram, sempre molto scherzoso, giocherellone e vicino ai tifosi più giovani, le sue parole sono un mix tra un messaggio che scalda il cuore e il divertente: “Ricordi per sempre. Milano è nerazzurra, l’Italia è nerazzurra. Grazie per tutto“, per poi concludere paragonandosi a un noto personaggio social: “Sinceramente, il vostro fresco di zona“. Che, per chi non lo conoscesse, è un giovane ragazzo salito alla ribalta su TikTok presentandosi come “Fabrizio il fresco di zona”. Un personaggio a cui Thuram ha voluto ispirarsi per dare un tono divertente alle sue belle parole.