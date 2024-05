Longhi: «Gudmundsson? All’Inter avrebbe problemi! Buongiorno non serve!»

Per rafforzare i reparti d’attacco e difesa le suggestioni per l’Inter convergono verso i nomi di Buongiorno e Gudmundsson. Bruno Longhi, però, la pensa diversamente sui due giocatori, rispettivamente del Torino e del Genoa.

DISACCORDO – Bruno Longhi, intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, si esprime su un possibile colpo di mercato dell’Inter in estate: «Su chi sceglierei di puntare fra Alessandro Buongiorno e Albert Gudmundsson? Sono ovviamente due prospetti futuribili. È una risposta per la quale c’è da riflettere. L’Inter non ha bisogno di difensori perché Benjamin Pavard che sta giocando a destra è il futuro centrale che farà coppia con Stefan De Vrij quando Francesco Acerbi darà segni di usura o non ci sarà più. Per cui dovendo rafforzare il reparto offensivo il nome che faccio sarebbe Gudmundsson. Fermo restando che anche per questo ragazzo sarebbe problematico giocare in una squadra come l’Inter. Sì, ci sono tanti impegni, ma è anche vero che finirebbe per essere la quarta punta».

Buongiorno o Gudmundsson per l’Inter? L’idea di Bruno Longhi

UNO, ENTRAMBI O NESSUNO? – Le considerazioni finali di Bruno Longhi sull’eventuale colpo di mercato dell’Inter, però, escludono Buongiorno e Gudmundsson: «Andando a spanne dico che l’Inter non prenderà nessuno dei due. Ma io sarei più per prendere un attaccante, visto che quest’anno i due di scorta anno fanno il minimo sindacale. Mentre in difesa la squadra di Inzaghi è arrivata protetta, basta vedere il numero di gol che ha subito e quello che hanno fatto i difensori che si sono alternati».