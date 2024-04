Genoa-Cagliari, un po’ di Inter nelle formazioni ufficiali: ecco Oristanio!

Genoa-Cagliari è la sfida in programma questa sera per la trentaquattresima giornata della Serie A. Interessata anche l’Inter, dal momento che nelle formazioni ufficiali appare anche Gaetano Oristanio come titolare in attacco.

SCELTA IN ATTACCO – Claudio Ranieri punta su Gaetano Oristanio dell’Inter per Genoa-Cagliari di questa sera. Un’ottima iniezione di fiducia per il giovane nerazzurro, che farà coppia d’attacco con Shomurodov per affrontare una sfida difficile come quella di Marassi. Una partita, quella di questa sera, che assume grande importanza per la squadra sarda: a quota 32 punti in classifica, una possibile vittoria vorrebbe dire salire a 35, ovvero sei punti dall’Udinese terz’ultima in classifica e reduce da un pareggio a Bologna. Sarà anche un ottimo banco di prova per lo stesso Oristanio, chiamato a mostrare le sue qualità con una posta in gioco molto alta.

Genoa-Cagliari, non solo Oristanio: le formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI – Di seguito le scelte dei due allenatori per Genoa-Cagliari di questa sera, con calcio d’inizio in programma alle 20.45.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Allenatore: Alberto Gilardino

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Di Pardo, Deiola, Prati, Augello; Gaetano; Shomurodov, Oristanio.

Allenatore: Claudio Ranieri