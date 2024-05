Righetti: «Inter, l’ultimo gol segnato certifica una doppia forza»

L’Inter è reduce da una bella vittoria per 0-5 contro il Frosinone. Lì il quinto gol l’ha firmato Thuram, che continua con i suoi grandi numeri realizzativi. Righetti, intervenuto per Rai Sport, trova nel francese un esempio per chi ha vinto lo scudetto.

GLI UOMINI DECISIVI – Cinque gol con cinque marcatori diversi (tutti stranieri) hanno definito venerdì lo 0-5 di Frosinone-Inter. Per l’ex difensore Ubaldo Righetti si è visto tanto anche dai subentrati scelti da Simone Inzaghi allo stirpe: «Lautaro Martinez venerdì è entrato con grande determinazione, si è visto subito che era un giocatore motivato. L’immagine di Lautaro Martinez e dell’Inter sta nel quinto gol: era in fase difensiva, il più alto era Marcus Thuram e vanno a segnare».

Righetti giudica come l’Inter ha chiuso le marcature col Frosinone

L’AZIONE SIMBOLO – Il quinto gol dell’Inter a Frosinone ha colpito Righetti in maniera particolare. Il suo racconto è carico di significati: «Sul lato sinistro Lautaro Martinez va a contrastare in difesa, poi Thuram parte velocemente. È impressionante la voglia che ci ha messo, un altro giocatore si sarebbe fermato. Invece Thuram parte in avanti, in accelerazione, e va in progressione: testimonia la forza mentale della squadra e di questo giocatore».