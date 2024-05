Di Vaio: «Zirkzee come Ibrahimovic? La fame vien mangiando! Ecco cosa manca»

Joshua Zirkzee è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato per l’attacco, anche sponda Inter. Dell’olandese rossoblù parla Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, azzardando un confronto anche con Zlatan Ibrahimovic.

FAME – Marco Di Vaio da dirigente del Bologna, che adesso sta festeggiando la qualificazione alla prossima Champions League, descrive le doti di Joshua Zirkzee: «Può diventare un attaccante da tanti gol perché non gli manca assolutamente nulla dal punto di vista tecnico e dal punto di vista del gioco e della porta, che lui conosce molto bene. La fame vien mangiando. Secondo me quest’anno lui ha assaggiato qualcosa. L’importanza di essere un numero nove in una squadra che punta in alto, che si appoggia su di lui. Adesso ha capito quanto contano i gol, anche brutti, di un attaccante».

Zirkzee e i margini di crescita: lo spiega Di Vaio

ENNESIMO PASSO – Nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, Marco Di Vaio continua, sul giocatore su cui ha messo gli occhi anche l’Inter: «A Zirkzee piace fare un gioco bello ma è altrettanto vero che alcune volte è uscito dal campo arrabbiato perché non ha sfruttato delle occasioni. E quello è il sentimento più importante per un attaccante: arrabbiarsi, non compiacersi e ricercare il gol. Quando ti rendi conto che puoi fare la differenza aiutando la squadra e facendo gol comincia a diventare come un’ossessione. A lui potrebbe capitare questo, com’è capitato a Ibrahimovic, che prima giocava per lo spettacolo e poi ha capito quanto sia importante fare la differenza con 30 gol all’anno. Se Zirkzee farà quest’ennesimo passo in avanti secondo me potrebbe diventare un giocatore da tanti gol a stagione».