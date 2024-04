VIDEO – Bologna-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Udinese, partita della trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

STOP FELSINEO − Bologna-Udinese 1-1 nella partita della trentaquattresima giornata di Serie A. Un punto per parte a Bologna tra Udinese ed emiliani dopo un match combattuto a viso aperto e con la possibilità, sul finale, di ottenere il bottino pieno. Il lungo possesso rossoblù non porta soluzioni e, anzi, nei minuti finali di frazione favorisce il recupero di Payero ai danni di Freuler. L’argentino fa partire l’offensiva e la conclude con il gol dopo che il tiro di Lucca, sporcato da Beukema, gli arriva sui piedi a pochi passi dalla porta. La ripresa si apre con la reazione del Bologna che non riesce a sfondare il muro bianconero. Solo un paio i tiri arrivano dalle parti di Okoye, attento a bloccarli entrambi. Al 64’ i ritmi cambiano ulteriormente per via della seconda ammonizione di Beukema, arrivata per fallo su una volata di Samardzic verso Skorupski. L’Udinese cresce e il serbo con un mancino spaventa i padroni di casa, che però nel loro momento peggiore riescono a pareggiare al 78′. Saelemaekers guadagna una punizione sulla sinistra e la traiettoria del piazzato inganna Okoye. Nel recupero palo dell’Udinese con Davis. I friulani rimangono invischiati nella lotta per non retrocedere.

BOLOGNA-UDINESE − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Bologna-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.