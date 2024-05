Boniek: «Inter, un solo peccato! Zielinski? Al Napoli dico una cosa»

Boniek ha analizzato la stagione dell’Inter e di altre squadre italiane, valutando non solo il campionato ma anche le prestazioni in Europa. Due italiane in finale di Europa League e Conference League ma anche un rimpianto. Poi un commento su Zielinski in nerazzurro. Di seguito le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli

UN PECCATO – Zibi Boniek, ex campione di Polonia e Juventus, prova ad analizzare la stagione di diverse squadre italiane, tra le quali l’Inter, valutando non solo il campionato ma anche l’Europa. L’ex calciatore ha un solo rimpianto, legato proprio alla squadra di Simone Inzaghi: «In Italia, le squadre medie, di seconda fascia, sono molto forti. Non a caso la Roma vinse la Conference League, poi la Fiorentina farà la finale per la seconda volta consecutiva e l’Atalanta è in finale d’Europa League. Peccato per l’Inter, era attrezzata per arrivare fino in fondo alla Champions League».

Boniek tira le orecchie al Napoli sul trattamento riservato a Zielinski, promesso sposo dell’Inter

ORO – Boniek dice la sua anche sull’ormai imminente trasferimento del polacco Piotr Zielinski all’Inter, tirando le orecchie al Napoli: «Zielinski all’Inter? È un ragazzo d’oro, fantastico, mi dispiace che negli ultimi mesi si sia creato questo strano clima a Napoli, è stato messo fuori ed ha giocato poco. Anche perché ha dimostrato di amare Napoli e la sua squadra».

NERVOSISMO – Boniek prosegue: «Un giocatore ha il sacrosanto diritto di dire ‘mi fermo qua con voi, mi scade il contratto e vado a cercare stimoli altrove’. C’è stato troppo nervosismo quest’anno con lui, ma al Napoli dico che sarà difficile da rimpiazzare».