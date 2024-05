Xavi su Vitor Roque e l’Inter: «Barcellona, c’era un’altra idea!»

Da qualche giorno si sta parlando con insistenza di Vitor Roque all’Inter, visto lo scarso minutaggio da lui avuto al Barcellona. Di questo se n’è occupato poco fa Xavi, in conferenza stampa prima della partita con l’Almeria.

ACQUISTO ANTICIPATO – Domani si giocherà Almeria-Barcellona, terzultima giornata di Liga. Una partita di scarso interesse, visto che i padroni di casa sono ultimi e retrocessi mentre i catalani sono già qualificati alla prossima Champions League. Perciò, nella conferenza stampa di vigilia di Xavi, si è parlato a lungo di mercato. E di Vitor Roque, accostato all’Inter: «L’intenzione non era quella che arrivasse a dicembre e che rimanesse qui. Si è aperta un’opzione per lui, quando si è infortunato Gavi. Per la sua formazione, credevamo che fosse la cosa migliore e così abbiamo deciso di integrarlo per farlo crescere e per fargli vedere com’è composto il club».

Vitor Roque-Inter? Xavi dà i motivi per cui gioca poco al Barcellona

A oggi, Vitor Roque ha totalizzato da gennaio 310′ col Barcellona: undici presenze (con due gol) in Liga e due apparizioni in Copa del Rey. Ma per Xavi che si parli così tanto di scarso minutaggio (che ha portato agli accostamenti all’Inter) è un’esagerazione: «È un dibattito che, per quanto mi riguarda, non ha senso. È un giocatore giovane, di prospettiva, che si sta formando. Ci sono giocatori che sono davanti a lui nelle gerarchie e per questo gioca meno, almeno per quello che penso io come allenatore. Ha sempre giocato con dei calciatori giovani finora».