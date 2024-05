Inter-Lazio, un anno dopo: dove il rush finale di Inzaghi ebbe inizio!

Inter e Lazio si fronteggeranno nella sfida di Serie A valida per la 36esima giornata di Serie A. Un anno fa i nerazzurri di Simone Inzaghi conquistarono tre punti decisivi nella corsa relativa all’accesso alla Champions League.

UN ANNO FA – L’Inter ottenne un successo decisivo nella sua “corsa Champions League” con la vittoria contro la Lazio, per 3-1, nel match giocato al termine del mese di aprile dello scorso anno. All’epoca, la squadra meneghina si contendeva l’accesso alla Champions League con Milan e Atalanta, consci dei punti di penalizzazione che aleggiavano sul conto della Juventus. In occasione di quella vittoria, i nerazzurri mostrarono quel mordente che avrebbe poi caratterizzato il finale di stagione del club, tanto in campionato quanto in Europa, in linea con le ambizioni e le richieste del proprio allenatore.

Inter-Lazio oggi: guardare al passato per comprendere lo status acquisito

UN ANNO DOPO – Dando uno sguardo al passato, con gli occhi del presente, ci si rende conto dell’importanza del cammino intrapreso dall’Inter nel corso di questi mesi. Quella fiducia appena in costruzione si è trasformata in convinzione inossidabile nei propri mezzi. Quella confidenza nell’adeguatezza dei propri meccanismi di gioco si è tramutata in semplicità di gioco e di movimenti, a prescindere dagli interpreti e dalla fase della stagione. A dimostrazione di ciò, si può pensare all’apporto garantito da calciatori come Davide Frattesi, Kristjan Asllani o Yann Bisseck nel corso dell’annata nerazzurra. Un contributo di pregiato valore che è indice di una convinzione acquisita dal gruppo circa la validità e la legittimità del proprio modo di pensare il calcio.