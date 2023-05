UFFICIALE – Juventus, 10 punti di penalizzazione! In corsa ancora per la Champions League

È arrivata in questi minuti la sentenza ufficiale per il caso plusvalenze legate alla Juventus. La Corte Federale d’Appello ha sanzionato il club bianconero con dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

NUOVA PENALIZZAZIONE – Nuova penalizzazione per la Juventus. Meno 10 punti nell’attuale classifica di Serie A, rispetto gli 11 punti chiesti oggi dalla Procura Federale. Ma con possibilità per lottare per . Prosciolti dalle incolpazioni i dirigenti Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. I bianconeri scivolano così all’ottavo posto in classifica dietro la Roma e a quota 59 punti, quindi ancora in corsa per un posto in Europa, compresa la UEFA Champions League.