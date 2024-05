Allegri stuzzica: «Lascio una Juventus più forte. Dopo l’Inter difficile»

Massimiliano Allegri si toglie qualche sassolino dalla scarpa ma rimane sempre imparziale. L’allenatore della Juventus parla così, citando anche l’Inter, su Sport Mediaset.

FUTURO – Massimiliano Allegri è stato chiaro e diretto dopo la finale di Coppa Italia: «La Juventus è vincere, il resto non conta niente. Volevo festeggiare con i miei ragazzi, che hanno fatto una stagione straordinaria nonostante non siano riusciti a lottare per lo Scudetto fino alla fine. Siamo entrati in Champions. Lascio, visto che mi danno ormai per fuori dalla Juventus, una Juventus più forte. La società farà le sue valutazioni. Stasera era importante per tutti, perché dal 5 marzo quando abbiamo perso con l’Inter a Milano abbiamo passato mesi duri. La Juventus è una società importante, tutto era pesante e la palla era diventata di piombo. Abbiamo fatto alla fine tutto quello che dovevamo fare»