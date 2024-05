Inter, il contributo alla Nazionale italiana è storico: l’intuizione della dirigenza!

L’Inter ha contribuito, grazie alla crescita di alcuni calciatori e alla piena maturazione raggiunta da altri, all’affermazione di un nucleo di difensori in grado di poter fare il “pieno” in occasione degli impegni della Nazionale Italiana per Euro2024.

FATTORE CHIARO – L’Inter ha plasmato un gruppo di calciatori italiani in grado di poter disputare da protagonisti la competizione di Euro2024. Grazie al lavoro svolto dalla dirigenza, con le sue intuizioni di calciomercato, e da Simone Inzaghi, che ha agito da demiurgo, la squadra meneghina ha dimostrato ai tifosi che un nucleo di difensori nerazzurri potrebbe ben figurare nella selezione italiana che proverà a confermare il successo europeo ottenuto tre anni fa. Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian e Federico Dimarco potranno rappresentare delle frecce nell’arco di Luciano Spalletti in vista degli impegni della competizione internazionale. E proprio il CT della Nazionale Italiana quest’oggi ha parlato dell’importanza del fattore umano negli atleti ad un evento al quale la nostra redazione di Inter-News.it era presente con l’inviata Romina Sorbelli.

Un’Inter italiana: la scommessa vinta da Marotta e Ausilio

NON UNA COINCIDENZA – Ai difensori citati in precedenza devono aggiungersi Davide Frattesi e soprattutto Nicolò Barella, già decisivo per la vittoria dell’Europeo vinto ai rigori contro l’Inghilterra. Non è un caso che alcuni dei protagonisti della seconda stella nerazzurra siano rappresentati da calciatori italiani. L’idea che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto propria è stata quella di far inserire nel progetto nerazzurro calciatori italiani, sia di prospettiva che già formati, il cui adattamento al contesto interista avrebbe richiesto meno tempo per potersi verificare pienamente. In aggiunta rispetto a ciò, si è venuta la fortuna e la volontà di assicurarsi le prestazioni di calciatori dal sangue interista, come Bastoni e Barella, che insieme a Dimarco rappresentano un nucleo di “tifosi interisti” che hanno saputo trasmettere al gruppo una vera e propria fede nei colori nerazzurri.