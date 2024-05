Inter-Lazio, si ritorna alle origini. La probabile formazione di Inzaghi

L’Inter giocherà questa domenica alle ore 18 contro la Lazio. Simone Inzaghi potrebbe ritornare alle origini, ecco la probabile formazione.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter attende l’ultimo impegno di campionato in casa a San Siro contro la Lazio. L’appuntamento è domenica alle ore 18, dopo la partita ci sarà anche la premiazione per i nerazzurri e la consegna dello Scudetto. I festeggiamenti passano comunque in secondo piano, perché c’è ancora in ballo il record dei 97 punti di Roberto Mancini da superare. Simone Inzaghi potrebbe entrare definitivamente e ancor di più nella storia del club nerazzurro. Non gli basta la seconda stella, vuole lasciare il segno in maniera sempre più incisiva. Per questo motivo le scelte di formazione saranno un ritorno alle origini, ossia alle scelte tipo della stagione. Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Denzel Dumfries hanno potuto riposare nelle scorse due settimane tra Sassuolo e Frosinone e domenica torneranno a giocare dal primo minuto. Non sono gli unici, perché anche Benjamin Pavard si riprenderà il suo posto sul centro-destra in difesa al posto di Yann Aurel Bisseck. Le ultime notizie arrivano dall’allenamento dello scorso pomeriggio ad Appiano Gentile. Questa è la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Lazio.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.