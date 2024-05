Zanetti: «Inzaghi-Inter, subito empatia. Innamorato di una cosa»

Simone Inzaghi è senza dubbio uno dei principali artefici della grande cavalcata che ha portato al ventesimo scudetto dell’Inter. E di lui ha parlato il vicepresidente Javier Zanetti, in un’anticipazione della sua intervista per Radio Serie A.

PROTAGONISTA – Ne parlano bene tutti e non potrebbe essere altrimenti: con il silenzio e il duro lavoro, Simone Inzaghi ha portato l’Inter a conquistare il suo storico ventesimo scudetto. In faccia al Milan, nel derby di ritorno vinto per 1-2 con le reti di Francesco Acerbi e Marcus Thuram. Non solo Alessandro Bastoni, ma anche il vicepresidente Javier Zanetti ci tiene a sottolineare le caratteristiche umane e tecniche mostrate dal Demone di Piacenza, con il grande traguardo che finalmente gli concede la sua prima, vera, grande gioia in carriera. E che avrebbe meritato anche molto prima.

Zanetti elogia Inzaghi: le sue parole sul tecnico dell’Inter

EMPATIA – E proprio Javier Zanetti ci tiene a sottolineare in particolar modo le qualità umane, così come il rapporto con i tifosi. Queste le sue parole, in un’anticipazione dell’intervista che andrà in onda nella giornata di domani su Radio Serie A: «È entrato subito in empatia con i nostri tifosi. La sua umiltà, la sua calma e la sua tranquillità sono tutte cose che trasmette anche a loro, poi magari ci sono quelli che si arrabbiano per una sostituzione o un risultato. Lui si è subito innamorato dell’ambiente interista e della famiglia Inter. Lo vedi ad Appiano che è felice, sorridente. Anche il suo staff. Credo che questo voglia dire tanto».