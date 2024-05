Gudmundsson-Inter, una norma della Serie A come ostacolo! − TS

Albert Gudmundsson piace tanto alla dirigenza dell’Inter, che lo ha iscritto alla lista dei desideri per il prossimo mercato estivo. Ma occhio ad una norma della Lega Serie A.

LA SITUAZIONE − Gudmundsson fa gola non solo in Italia, ma anche all’estero. D’altronde, i 14 gol segnati in questo campionato non sono passati inosservati. In Serie A, Inter e Juventus sono le principali candidate per acquistarlo dal Genoa, che ieri, peraltro, ha parlato dell’islandese tramite le parole del suo presidente Zangrillo. Ma occhio alla corsa interista per l’attaccante, in quanto potrebbe inserirsi l’ostacolo posto dalla stanza di compensazione della Lega Serie A. Si tratta di una norma, scrive Tuttosport, che stabilisce una regola: se un club ha saldo negativo riguardante le operazioni di mercato in Italia, questi deve dare garanzie di copertura tramite fideiussioni o denaro contante. Cosa che ad oggi l’Inter non potrebbe fare. Già accadeva, continua il giornale torinese, con Thohir e Suning ha mantenuto lo stesso modus operandi. Ciò vuol dire che – prendendo a esempio Gudmundsson – il Genoa dovrebbe accettare un prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni per venire incontro all’Inter. Mentre (al contrario) potrebbe incassare subito vendendo il giocatore a un altro club. Scenario che non esiste con le trattative estere, basti pensare all’acquisto di Buchanan a gennaio, con l’Inter che ha pagato sette milioni al Bruges per colmare una necessità tecnica.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino