Gudmundsson, Zangrillo avvisa l’Inter: «Porta aperta a tutti»

Il nome di Albert Gudmundsson scalda l’Inter in vista del prossimo anno, con il suo nome in cima alla lista dei desideri per rinforzare l’attacco. Di questo ha parlato il presidente del Genoa Alberto Zangrillo, che a Radio Sportiva apre la porta a una cessione.

SOGNO DI MERCATO – Non solo Mehdi Taremi: l’Inter vuole rinforzarsi il prossimo anno, sopratutto in attacco. Anche e soprattutto visti i tanti obiettivi della prossima stagione: dalla riconferma in campionato, passando alla nuova UEFA Champions League e al Mondiale per Club 2025. Per farlo, gli uomini mercato nerazzurri hanno individuato in Albert Gudmundsson il nome giusto, vista la sua grande stagione con il Genoa. Non ultimo il gol di ieri sera, che ha sancito il 3-0 finale della gara casalinga contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Gudmundsson, le parole di Zangrillo: Inter avvisata

AMBIZIONI – Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, è consapevole che sarà difficile trattenere Gudmundsson il prossimo anno. Anche e soprattutto vista la grande richiesta di mercato che c’è su di lui, Inter a parte. Queste le parole del numero uno del club ligure: «È un ragazzo giovane, serio e, è inutile negarlo, vuole coltivare delle ambizioni che in questo momento noi non siamo in grado di garantire. Ha un mercato nazionale e internazionale, è corretto che entrambe le parti facciano delle valutazioni. Quello che importa è poi il risultato finale».

PORTA APERTA – Zangrillo parla poi della possibilità Inter per Gudmundsson, aprendo la porta, ma avvisando anche i nerazzurri della grande concorrenza che ci sarà sul mercato per l’attaccante islandese: «Inter? Non mi occupo di queste cose. Lasciamo che il calciatore sogni e lasciamo anche la possibilità aperta di operare correttamente sul mercato. Abbiamo imparato a voler bene ai nostri ragazzi. Possiamo fare delle buone operazioni sul mercato e allo stesso tempo pensare che tra qualche anno Albert possa dire che, se non fosse stato per il Genoa, non sarebbe qua».