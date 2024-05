Zhang vicino all’addio: lo scenario e la possibile novità – SM

Steven Zhang perderà la presidenza dell’Inter nel caso in cui non dovesse riuscire a trovare un accordo con Oaktree per la dilazione del pagamento, la cui scadenza è prevista per oggi.

LA SITUAZIONE – Steven Zhang ha provato in ogni forma a lui disponibile a salvaguardare la sua posizione di Presidente dell’Inter anche dopo la scadenza del termine, previsto per il 21 maggio, per estinguere il debito con Oaktree. L’imprenditore cinese, giunto a qualche ora dall’addio alla società nerazzurra, sta per arrendersi alla realtà data dall’impossibilità di imbastire una trattativa “last minute” con il fondo americano per garantirsi la soddisfazione del suo proposito.

Da Zhang a Oaktree? Le novità e le conferme!

LO SCENARIO – Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter di Oaktree confermerebbe il management nerazzurro, che tanto bene ha fatto sotto la gestione Zhang. In particolare, figure cardine del progetto interista come Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Alessandro Antonello continueranno a far parte della dirigenza nerazzurra. I risultati sportivi e finanziari realizzati dalla società meneghina negli ultimi anni sono troppo evidenti per poter essere sottaciuti.

LA NOVITÀ – Una novità, rispetto alla gestione Zhang, dovrebbe essere quella della presenza di un uomo di Oaktree chiamato ad aggregarsi al management nerazzurro vigente. Ciò non fungerà da altro che da strumento essenziale per creare un effettivo canale di comunicazione tra dirigenza e società al fine di accrescere i propri rapporti e consolidare il vincolo comune. Con un obiettivo ben saldo nelle menti dei soggetti coinvolti: proseguire il ciclo vincente originatosi con Zhang.