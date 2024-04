Gudmundsson, c’è l’incastro! L’Inter deve liberare 2 pedine − CdS

Albert Gudmundsson continua a segnare e continua a piacere all’Inter. L’islandese del Genoa rimane in cima alla lista mercato di Marotta e Ausilio, il cui piano è fare casa con due attaccanti.

LA STRATEGIA − La caccia ad Albert Gudmundsson partirà ufficialmente al termine della stagione, ma già da ora l’Inter sta programmando una strategia chiara per arrivare all’asso del Genoa, che ieri sera è arrivato a quota 14 gol in campionato. L’incastro sarebbe quello di cedere due attaccanti, ossia Marko Arnautovic e Joaquin Correa, e far entrare proprio Gudmundsson. Dunque, il piano dell’Inter anche in vista della prossima stagione è quello di avere nuovamente quattro attaccanti in rosa ma più intercambiabili rispetto all’attuale annata. Passare da Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic e Sanchez a Lautaro Martinez, Thuram, Gudmundsson e Taremi. Non è facile, ma la dirigenza si è messa già al lavoro. Le difficoltà arrivano dall’eventuale cessione di Arnautovic e Correa. L’austriaco, 35 anni, ha vissuto una stagione tormentata anche da alcuni guai fisici; mentre il secondo, il cui riscatto dipende dalla qualificazione in Champions League del Marsiglia (Atalanta permettendo), potrebbe ritornare alla Pinetina. In caso di ritorno, il Tucu si ritroverebbe con un solo anno di contratto e dopo una stagione assolutamente ai margini (zero gol al momento). Diventa complicato, dunque, riuscire a piazzarlo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno